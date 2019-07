Smaak te pakken na ‘The Lion King’? Deze Disney live-action remakes komen er nog aan

De remake van ‘The Lion King’ draait pas een week in de Nederlandse bioscopen, maar breekt nu al record na record. Heb je ‘m al gezien? Dan is de kans groot dat je na deze nieuwkomer de Disney live-action smaak te pakken hebt en meer van dit soort pareltjes wil zien. Eens? Dan hebben we goed nieuws voor je, want er kómt meer.

Vorige week tipten we al een aantal Disney live-action remakes die je gewoon vanuit je luie stoel kunt kijken thuis, nu sommen we samen met de Nederlandse video-on-demand-dienst Pathé Thuis een aantal klassiekers voor je op die nog in een nieuw jasje worden gestoken. Mét de trailers van het origineel erbij, zodat je alvast in de stemming kunt komen.

1. Mulan

Het originele verhaal uit 1998 gaat over het jonge meisje Mulan. Zij vermomt zich als man om de plaats van haar gehandicapte vader in het leger in te nemen. Ze vecht tegen de vijand, maar moet tegelijkertijd haar geheim bewaren. Mulan weet zich staande te houden en het keizerrijk te redden. Anders dan de tekenfilm zal de remake – die begin 2020 wordt verwacht op het witte doek – minder op een musical lijken en een stoere Mulan neerzetten. Oordeel zelf, maar wij vinden dat Mulan al veel power laat zien in de animatiefilm.

En dit is de teaser trailer van de remake:

2. Lady & de Vagebond

Dit jaar nog zal de remake (wanneer precies is onbekend) van Lady & de Vagebond te zien zijn op het witte doek. Wij kijken erg uit naar deze film vooral omdat we reuze benieuwd zijn naar de romantische pasta-scène. De bastaardhond Vagebond laat de upper-class cocker spaniel Lady kennismaken met het straatleven, nadat ze weggelopen is van huis. Als verrassing neemt hij haar mee naar een Italiaans restaurant en de rest is geschiedenis.

Hieronder vang je alvast een eerste glimp op van de film:

3. Lilo & Stitch

Dit vrolijke duo zal binnenkort ook in live-action te zien zijn. Voor wie minder bekend is met Lilo & Stitch: de film begint met het buitenaardse wezen Stitch die ontsnapt naar de aarde. Hij verstopt zich in een dierenasiel voor zijn oude bazen. Op dezelfde dag mag Lilo een nieuw vriendje uitkiezen om haar gezelschap te houden. Stitch vermomt zich als hond en mag met Lilo mee naar huis. Het duurt eventjes, maar ze worden elkaars beste vrienden. Door alvast naar het origineel te kijken leer je, net zoals Lilo en Stitch, over de betekenis van Ohana – je familie zal je nooit in de steek laten.

4. De Kleine Zeemeermin

De remake van deze film mag natuurlijk niet achterblijven en het is zelfs al bekend wie de zeemeermin zal spelen: Halle Bailey. Halle speelde eerder in Last Holiday en A Wrinkle in Time. Dit keer duikt ze de zee in als Ariël. De onderwaterprinses verlangt ernaar om met de mensen aan land te leven tot grote ergernis van haar vader, koning Triton. Zeeheks Ursula geeft haar de kans om drie dagen als mens door te brengen en in die tijd prins Erik te verleiden. Als Disney-fan weet je misschien hoe het afloopt, maar wij gaan het niet verraden.

5. Peter Pan

Er zijn al veel verschillende Peter Pan-versies verschenen, maar Disney zal het origineel uit 1953 opnieuw produceren en zo blijft het verhaal over de jongen die nooit wil opgroeien hetzelfde. Peter Pan brengt een bezoek aan de drie kinderen van de Darling familie. Wendy vertelt aan hem dat ze van haar vader volwassen moet worden. Dit wil Peter Pan absoluut voorkomen en daarom neemt hij de kinderen, Wendy, Michiel en Jan, mee naar Fantasieland. Hier raken ze verzeild in een groot avontuur waarin piraten, zeemeerminnen en indianen echt bestaan. De premièredatum is nog onbekend en daarom zetten wij het origineel nog eens aan.

Bron: Pathé Thuis | Beeld: Giphy