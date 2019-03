Déze 6 types vriendinnen kent iedereen

Vandaag is het nationale vriendinnendag: de dag waarop je even extra aandacht aan je vriendinnen besteedt en laat weten hoezeer je ze waardeert. In het kader van deze dag hebben we 6 types vriendinnen voor je op een rijtje gezet – de 6 types die iedereen kent.

1. De jeugdvriendin

Dit is de vriendin die je al sinds de basisschool of middelbare school kent. Jullie zijn samen opgegroeid en weten álles van elkaar. En ook al wonen jullie beide in een andere stad, jullie vriendschap is altijd gebleven. Zij is ook de eerste die je belt als er iets is of als je advies nodig hebt.

2. Het feestbeest

Dit is de vriendin waarmee je het nooit saai hebt. Ze is altijd in voor een feestje en weet de gekste verhalen te vertellen. Jullie zien elkaar voornamelijk in het weekend, maar een doordeweekse borrel zou ze niet afslaan.

3 De flapuit

Deze vriendin heeft totaal geen schaamte en vertelt werkelijk álles wat er te vertellen valt over zichzelf: de seksstandjes die ze heeft uitgeprobeerd, elk detail van elke ruzie die ze heeft gehad of de gênante WhatsApp-gesprekken met haar baas. Ze houdt overigens ook erg van andermans verhalen, dus jouw eigen geheimen vertel je haar liever niet allemaal.

4. De moeder

Je hebt haar het liefst bij je tijdens een vakantie of een rare stapavond. Zij maakt zich namelijk altijd zorgen om iedereen en zorgt ook voor iedereen. Hoofdpijn? Honger? Tampons? Pleisters? Zij heeft alles bij zich wat je maar nodig hebt. Haar deur staat altijd open voor vriendinnen en is een kei in wijze adviezen.

5. De Houdini

Deze vriendin kan zomaar uit het niets opeens een aantal dagen (of weken) verdwijnen. Je hoort niets van haar en ze doet haar eigen ding. Maar als je haar nodig hebt, is ze altijd bereikbaar. Op avondjes uit doet ze ook maar al te vaak een Houdini: eerst staat ze naast je te dansen maar voor je het weet is ze spoorloos verdwenen en kom je haar 2 uur later weer tegen in een andere kroeg.

6. De mannenverslindster

Dit is de vriendin die iedere week weer een andere man aan de haak heeft geslagen. In de club staren alle mannen naar haar wanneer ze aan het dansen is en ze hoeft er niet eens moeite voor te doen. Soms date ze wat langer met de één, soms date ze er twee tegelijk en soms heeft ze even een bezinning en zweert ze mannen af. Maar dat laatste duurt nooit langer dan 4 dagen. Mannenadvies nodig? Dan bel je deze vriendin op.

Beeld: ANP