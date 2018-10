We hebben heel slecht nieuws. Heel. Erg. Slecht. Moest je jezelf eerst nog door weer en wind naar de supermarkt slepen om je favoriete dikmakers in te slaan (geen pretje en dus doen we dat niet ál te vaak), nu wordt jezelf misselijk snoepen je makkelijker gemaakt dan ooit. Wat een horror, zo vlak voor Halloween…

Digitaal snoepscheppen

Bezorgservice Deliveroo en snoepketen Jamin hebben namelijk de handen ineen geslagen en bezorgen nu je lievelingssnoep aan huis. Jup: winegums, schuimbananen, jelly beans en dolfijnen worden nu aan je voordeur afgeleverd. Daarmee wordt de drempel om toe te geven aan een vreetbui nu dus nóg lager. Shit.

Niet doen. NIET doen. NIET… *Uw bestelling is in behandeling*

Ze weten het goed te verkopen: “Tijdens een filmmarathon met vriendinnen, tijdens het oppassen op dat vervelende neefje, tijdens dat 16.00uurs dipje op een saaie werkdag op kantoor. Jamin en Deliveroo to the rescue!”, lezen we in het persbericht. Zonder dat we het doorhebben, hebben we al watertandend onze virtuele puntzak al gevuld in de Deliveroo-app. Oeps.

Uniek lekkers

Liefhebbers kunnen kiezen uit maar liefst dertig soorten schepsnoep, waarmee je zakken van 250, 500 en 750 gram of zelfs 1 kilo kunt vullen. Daarnaast zijn er verschillende seizoenspecials te bestellen, zoals nu diverse Halloween-lekkernijen, waaronder goed gevulde ‘Zombie-box’. Ook internationaal snoepgoed valt te bestellen, zoals chips met bacon-cheddersmaak, Pringles pizzasmaak, diverse gekke Oreo-varianten, verrassende Skittles en aparte M&M’s (van bijvoorbeeld witte chocola #OMG).

Test

De samenwerking tussen Jamin en Deliveroo is een pilot die momenteel getest wordt met het filiaal in de Amsterdamse Leidsestraat. Als we daar nu massaal snoep gaan bestellen, is de kans groot dat binnenkort ook de rest van het land een sugar rush thuisbezorgd kan krijgen. Lange vingers crossed, dus.

Bron: Deliveroo, Jamin | Beeld: iStock