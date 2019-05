Zou het écht? ‘Verschillende deelnemers van ‘Married at First Sight’ gespot op Tinder’

De koppels in ‘Married at First Sight’ zijn gematcht door een team van wetenschappers. Een succesformule lijkt het niet te zijn: verschillende deelnemers zijn gespot op de populaire datingapp Tinder.

Zondagavond nam het liefdesexperiment een bizarre wending voor Ronald. Wordt het nu wél of niet wat met Monique? Ook bij de andere koppels lijkt een lang en gelukkig huwelijk uit te blijven…

Swipen, maar

Hoewel het in de volgende afleveringen pas duidelijk wordt hoe het met de matches afloopt, zijn een paar deelnemers al door de mand gevallen. Oplettende kijkers zagen bekende gezichten op Tinder, en dat zegt genoeg over hun huidige relatiestatus.

Lees ook

Just say yes: ‘Married at First Sight’ is op zoek naar nieuwe kandidaten

Pascal en Mirjam

De liefde tussen Pascal en Mirjam moet nog opbloeien, maar de eerste indruk van elkaar is goed. Vooral Pascal ziet het zitten. Maar helaas: Mirjam is op zoek naar een nieuwe match.

De tekst gaat verder onder de tweet.

#mafs Nou Mirjam en Pascal word niks, zag Mirjam staan op Tinder 😂 — Sam (@SamMJM) 26 mei 2019

Nick en Maxime

Vanaf het jawoord spatten de vonken ervan af. Maar de passie lijkt van korte duur te zijn. Een betrouwbare bron meldt dat Nick het probeert via Tinder. Hoe het met de overige stellen, Joost & Milly en Peter & Paul afloopt, zullen we moeten afwachten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.