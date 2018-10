Dealen met de breuk: dít zijn de beste tips van een klinisch psycholoog

Een relatiebreuk is altijd pijnlijk, maar hoe kom je eroverheen? Klinisch psycholoog Anne Wietzker geeft tips.

Wat doe je als je relatie op de klippen loopt?

‘Een breuk is vaak een moeilijke situatie, maar het hangt er natuurlijk vanaf of jij de persoon bent die de relatie beëindigde of niet. In het eerste geval gaat een breuk ook gepaard met schuldgevoelens, maar het is belangrijk om te weten dat je ook in die positie het recht hebt om verdrietig te zijn. De buitenwereld oordeelt vaak in termen van dader en slachtoffer, maar het is niet zo zwart-wit. Verder raad ik aan om jezelf te koesteren. Doe dingen die je goeddoen, probeer in de breuk ook een kans te zien om iets nieuws te ondernemen en omring je met mensen die je een fijn gevoel geven. In elk geval is het belangrijk je te realiseren dat een relatiebreuk geen mislukking is. Veel mensen ervaren het als falen, maar dat is niet zo. Bijna de helft van de relaties gaat stuk, je bent niet de enige.’

Kun je spreken van een rouwproces?

‘Absoluut. De meeste mensen gaan door een aantal fases: schok en wanhoop, woede, kritiek op jezelf en op de ander en verdriet. Dan volgt er vaak een fase waarin je afstand leert nemen en leert loslaten. Dan zal je sociale en emotionele leven weer op gang komen en voel je soms zelfs een gevoel van opluchting. Een timing plakken op dat proces is moeilijk, maar als je na twintig jaar nog steeds smacht naar een relatie die twee jaar duurde, zou ik aanraden met een professional te gaan praten. In andere gevallen hangt de tijd die je nodig hebt af van hoe serieus je relatie was, hoe heftig de breuk en hoe onverwacht die voor je kwam.’

Wat zijn de signalen dat je er nog niet overheen bent?

‘Meestal voelen mensen zelf aan wanneer ze een relatiebreuk nog niet hebben verwerkt. Een duidelijk signaal kan zijn dat als je iets belangrijks meemaakt je dat in eerste instantie aan je ex wilt vertellen. Ook als je lange tijd niet openstaat voor een nieuwe relatie, is dat een teken dat je de vorige nog niet hebt afgesloten. En wanneer je grote moeite hebt met een eventuele nieuwe partner van je ex, kun je je afvragen waar die frustratie of dat verdriet vandaan komt. Zou jij liever aan zijn zijde lopen, bijvoorbeeld.’ Wat is in zo’n geval de juiste aanpak? ‘Een vriendschap opbouwen na een relatie kan zeker, maar alleen als dat het enige doel van beide ex-partners is. Als je contact blijft zoeken met je ex, vraag je dan af waarom je dat doet. Wil je hem of haar terugwinnen of je schuldgevoelens sussen? Dan is het beter het contact te verbreken, totdat die gevoelens verdwenen zijn. Zijn jullie allebei eerlijk en echt klaar voor een vriendschap, dan kun je in principe prima contact blijven houden.’

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock