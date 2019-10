De vieze reden waarom je tandenborstels nooit bij elkaar in één bekertje moet zetten

In veel badkamers tref je het aan: een plankje met daarop een tube tandpasta, wat verzorgingsproducten en een bekertje met daarin de tandenborstels van het hele gezin. Dat ziet er misschien netjes uit, maar fris is anders. Héél anders, als we een expert mogen geloven.

Als je je tandenborstel na het poetsen even goed afspoelt, ziet-ie er weer schoon en fris uit. Toch is het ding minder hygiënisch dan je denkt, zo stelt de Britse tandarts Dr. Rhona Eskander. Er leven namelijk heel wat micro-organismen op, afkomstig uit je mond. Deze blijven achter op je tandenborstel en groeien al na twee dagen uit tot bacteriën, schimmels en virussen.

Ontlasting

De tandenborstel die je dagelijks meerdere keren gebruikt, zit dus hoogstwaarschijnlijk vol bacteriën, maar waar moet je precies voor vrezen? Tegenover Daily Mail waarschuwt de Britse tandarts voor bacteriën uit ontlasting, herpes en zelfs het virus dat hepatitis veroorzaakt. Uit onderzoek zou op maar liefst driekwart van de tandenborstels bacteriën uit ontlasting zitten; twintig procent daarvan zou niet van jezelf zijn. Wat?!

Al die bacteriën zijn dé reden waarom je tandenborstels beter niet bij elkaar in een bekertje kunt zetten. Doordat ze met elkaar in contact staan, geef je bacteriën namelijk de kans om zich te vermenigvuldigen en over te lopen.

Niet delen

Slaap je bij een vriendin en ben je je tandenborstel vergeten? Dan doe je er goed aan om een sprintje langs de supermarkt te trekken. Ook al ben je niet vies van een ander, een tandenborstel lenen is geen goed idee. “Sommige virussen, zoals herpes en hepatitis, kunnen maanden overleven op een tandenborstel”, aldus Eskander. “Als je een tandenborstel van iemand anders gebruikt, loop je dus een groot risico op besmetting.”

Bron: Margriet | Beeld: iStock