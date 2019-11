Kijkers ‘De Sleutel’ kunnen hun lach niet inhouden door uitspraak van Sunil

Waar Sunil in eerste instantie overkwam als een agressieveling, wist hij al gauw de kijkers van ‘De Sleutel’ alsnog diep te raken. Tijdens de nieuwste aflevering ging het – net als in de eerste waarin de dakloze te zien was – vooral over hem, en dit keer zorgde hij niet voor een traan maar een lach bij televisiekijkend Nederland.

In De Sleutel reikt Beau van Erven Dorens (48) net als in zijn programma’s Het Rotterdam Project en The Amsterdam Project een hand uit naar daklozen. Hij biedt vijf mensen die op straat leven een sleutel aan van een woning – die twee maanden vooruit betaald is – én biedt hen hulp om hun leven weer op de rit te krijgen.

Lucht

Al de eerste keer dat Sunil te zien was in De Sleutel kwam aan het licht dat hij de nodige problemen had: van heftige jeugdtrauma’s tot een alcoholverslaving. Hoewel de situatie van Sunil natuurlijk allesbehalve om te lachen is, weet hij – bewust of onbewust – toch voor wat luchtigheid te zorgen in het programma van Beau.

Strafblad

In de nieuwste aflevering is namelijk te zien hoe Sunil voor de rechter moet verschijnen. Hij kijkt ervan op dat hij geen bier mee mag meenemen tijdens de zitting; een opmerking die niet in de smaak valt bij de kijkers. Waar ze wél enorm om kunnen lachen, is wanneer Sunil reageert op een uitspraak van de rechter. Die benoemt namelijk dat zijn strafblad maar liefst 25 pagina’s telt. “Ja,” reageert de Zwollenaar, “maar jullie schrijven alles zo uitgebreid dus dat is logisch, dat het er 25 zijn.”

Lees ook

Kijkers ‘De Sleutel’ huilen mee met dakloze Sjaak: ‘Het is hem zo gegund’



Stuk

Kijkers van De Sleutel vinden de uitspraak van Sunil hilarisch. “Hahaha, ik ga stuk”, klinkt het op Twitter. Ook schrijft iemand: “Hahaha, die Sunil. Wat een vent.”

De tekst gaat verder onder de tweets.

😂😂😂 Hilarisch die reactie! Gister Sunil tegen het lijf gelopen, zag er goed uit.. wel met 2 biertjes in z’n jaszakken helaas. #desleutel #komop https://t.co/RWqL9HDUUX — Patricia (@_x_patricia_x) November 12, 2019

Ahahahaha ik ga stuk om Sunil. Constant die piep af. #desleutel — Elizabeth Liesbeth Wander (@Lieswr94) November 19, 2019

Hahaha die sunil #desleutel…wat n vent. — winterinzicht (@zomerinzicht) November 19, 2019

' U zegt 25 paginas. Maarja weet je u schrijft alles zo uitgebreid' #desleutel pic.twitter.com/ss2w0RYCcQ — Elizabeth Liesbeth Wander (@Lieswr94) November 19, 2019

Ik voel me echt een slechterik omdat ik elke keer zo moet lachen om Sunil terwijl het eígelijk helemaal niet grappig is.. #desleutel — Clautjepautje (@clautjepautje) November 19, 2019

Hoe Sunil 100 keer door de detectiepoortjes loopt in de rechtbank en elke keer weer wat anders uit z’n zakken haalt. RAAP. ME. OP. 😂 #desleutel #rtl4 — Tamara Illingworth (@Meaclya) November 20, 2019

De Sleutel

Het nieuwe programma van Beau is twee weken eerder van start gegaan dan gepland. Dit had te maken met de tegenvallende kijkcijfers van het vernieuwde Het Spijt Me, dat gepresenteerd werd door Caroline Tensen. De laatste twee afleveringen van dat programma werden niet meer uitgezonden op televisie, maar zijn wél op Videoland verschenen. De Sleutel is iedere dinsdagavond te zien op RTL4, om 21.30 uur. Aflevering gemist en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.