Dinsdagavond was het weer tijd voor een nieuwe aflevering van ‘De Sleutel’. Hierin maakten kijkers kennis met de dakloze Sunil en raakten ze vervolgens niet over hem uitgepraat. Waar het eerst een verbaal agressieve man leek, wist hij uiteindelijk enorm te raken en een diepe indruk achter te laten bij televisiekijkend Nederland.

In De Sleutel reikt Beau van Erven Dorens (48) net als in zijn programma’s Het Rotterdam Project en The Amsterdam Project een hand uit naar daklozen. Hij biedt vijf mensen die op straat leven een sleutel aan van een woning – die twee maanden vooruit betaald is – én biedt hen hulp om hun leven weer op de rit te krijgen.

Vijftig bier

Sunil is een van de daklozen die in aflevering 2 van De Sleutel te zien is en in eerste instantie denkt dat hij gevolgd wordt voor een documentaire. De verbaal agressieve man vertelt in zijn jeugd seksueel misbruikt te zijn en daardoor al op jonge leeftijd naar de fles heeft gegrepen. Hij drinkt maar liefst vijftig (!) biertjes op een dag en leeft al sinds zijn achttiende op straat.

Omhelzing

Als Sunil wordt voorgesteld aan Beau, vertrouwt hij het zaakje eerst niet. Uiteindelijk laat hij de presentator toch toe en vertelt hij over zijn toekomstplannen. De eerste stap hierin? “Huisvesting”, aldus de dakloze. Wanneer Beau hem de sleutel van een woning geeft en Sunil beseft dat die voor hem is, breekt hij. Hij haalt de flesjes bier uit zijn jaszakken om die vervolgens linea recta in de prullenbak te gooien en zegt geen alcohol meer nodig te hebben als hij een dak boven zijn hoofd heeft. Eenmaal in de woning is duidelijk zichtbaar hoe blij Sunil is en wordt Beau stevig omhelsd.

Lees ook

Geëmotioneerde kijkers ‘De Sleutel’ prijzen Beau (terecht!) de hemel in



Goed hart

Kijkers van De Sleutel kunnen het maar moeilijk droog houden. “Hij geeft hem een knuffel. God, nu moet ik huilen hoor”, twittert iemand. Een ander vult aan: “Eerlijk is eerlijk, er zit gewoon een heel goed hart in Sunil.”

De tekst gaat verder onder de tweets.

Ahhh die Sunil😪#desleutel — miranda van den berg (@duivelandse) October 22, 2019

sunil verdient echt de wereld #desleutel — Amber (@amberzoexx) October 22, 2019

Sunil is geen alcoholist. Het is voor hem een verdovingsmiddel om het gevaarlijke straatleven aan te kunnen. Nu heeft hij een huis. Het komt goed. @BeauvanED #Beau #Sunil #DeSleutel — Robin Draastens (@RobinDraastens) October 22, 2019

Sunil, diep van binnen gewoon een heel lieve, warme man. #desleutel — Martijn Visser (@martijn_visser1) October 22, 2019

De onveiligheid op straat voelt veiliger dan in een huis zijn aldus Sunil. Onvoorstelbaar toch wat sommige mensen aan ellende in hun leven te verstouwen krijgen😢 #desleutel — Esther Hollenberg (@ehollenberg) October 22, 2019

Prachtig stukje tv was dit, met matties Beau en Sunil ❤ #desleutel — Lianne van Veen (@Liedje87) October 22, 2019

Wat gaaf voor die Sunil #DeSleutel — Patrick (@1908FR1937) October 22, 2019

Hij geeft hem een knuffel. God nou moet ik huilen hoor #desleutel — Saskia (@saskia86) October 22, 2019

Sunil is best wel een intelligente man. Ook rustig als hij nuchter is. Wederom een indrukwekkende aflevering. #desleutel — BjornOrdelmans (@ordelmans_bjorn) October 22, 2019

Eerlijk is eerlijk, er zit gewoon een goed hart in Sunil… Een heel klein goed hartje #samsonengert #desleutel — Dayz8117 (@Dayz8217) October 22, 2019

Hartverscheurend Sunil….., in plaats van helpen met zijn jeugdtrauma bellen ouders politie…. #zotriest #desleutel — Fred Beumer (@beumer_fred) October 22, 2019

Beau

Niet alleen zijn kijkers onder de indruk van Sunil, maar wederom door de presentator van De Sleutel. “Was iedereen maar een beetje Beau”, klinkt het op Twitter. Ook na de eerste aflevering van het nieuwe programma werd hij de hemel ingeprezen.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Beau is echt de juiste man voor dit soort programma's #desleutel — MaleNurse (@Dance19834) October 22, 2019

Kijkend naar #desleutel zie ik weer een oprecht geïnteresseerde Beau in een ander mens. Was iedereen maar een beetje Beau. — Koningin Máxima (@MaximaKoningin_) October 22, 2019

Respect hoor voor beau en zijn team👌🏻#desleutel — jo (@jokiecroky) October 22, 2019

Oh @BeauvanED & team wat eenfantastisch programma is #desleutel weer. Amazing casting en wat een liefde voor mensen. Respect. — claire (@claver) October 22, 2019

Wat een prachtig programma is #desleutel en wat een topper is @BeauvanED Beau, ik werk bij een gemeente in het daklozenteam, kan je niet bij ons komen werken? — Jessica (@missjezzy) October 22, 2019

Jeetje #Beau jij schudt me wel even weer wakker. Wat denken we toch snel alleen maar in vooroordelen. #desleutel — Moonaaa🚜 (@moonaaa) October 22, 2019

Beau heeft een gave hoor, zo mooi hoe hij aansluit bij mensen #desleutel — oma corrie (@OmaKoenen) October 22, 2019

De Sleutel

Het nieuwe programma van Beau is twee weken eerder van start gegaan dan gepland. Dit heeft te maken met de tegenvallende kijkcijfers van het vernieuwde Het Spijt Me, dat gepresenteerd werd door Caroline Tensen. De laatste twee afleveringen van dat programma werden niet meer uitgezonden op televisie, maar zijn wél op Videoland verschenen. De Sleutel is vanaf nu te zien op de dinsdagavond op RTL4, om 21.30 uur. Aflevering gemist en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter, aflevering 2 ‘De Sleutel’ | Beeld: still