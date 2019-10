Kijkers ‘De Sleutel’ huilen mee met dakloze Sjaak: ‘Het is hem zo gegund’

Net als voorgaande afleveringen heeft ‘De Sleutel’, het nieuwe programma van Beau van Erven Dorens (48), weer tranentrekkende televisie opgeleverd. Dit keer is het Sjaak die een woning aangeboden krijgt en vol schiet wanneer bij beseft wat er gebeurt. En zijn emotionele reactie zorgt ervoor dat ook de kijkers thuis het niet droog kunnen houden.

In De Sleutel reiken Beau en zijn team – net als in zijn programma’s Het Rotterdam Project en The Amsterdam Project – een hand uit naar daklozen. Hij biedt vijf mensen die op straat leven een sleutel aan van een woning – die twee maanden vooruit betaald is – én biedt hen hulp om hun leven weer op de rit te krijgen.

Heftig ongeluk

Dinsdagavond is te zien hoe Beau de laatste sleutel weggeeft. Hij overhandigt ‘m aan Sjaak, een 54-jarige bouwvakker die tot twee jaar geleden met zijn gezin in een koophuis woonde. Openhartig vertelt hij over het alles veranderende ongeluk dat vier jaar geleden heeft plaatsgevonden. Destijds is hij van een steiger gevallen, van negen meter hoogte. Door deze gebeurtenis is Sjaak depressief geworden en begon hij steeds meer te drinken. Als gevolg daarvan verloor hij niet alleen zijn vrouw en kinderen, maar ook zijn huis. Sindsdien slaapt hij in de Utrechtse nachtopvang.

Niet dakloos meer

Sjaak heeft dan misschien geen permanent dak boven zijn hoofd, maar werkt wél. In de bouw, als kabelgraver. Iedere ochtend staat hij om 05.00 uur op om aan de slag te gaan, maar een woning huren of kopen krijgt-ie niet voor elkaar. De tranen springen dan ook in zijn ogen wanneer Beau hem een woning aanbiedt in De Sleutel. “Je meent het niet”, aldus de 54-jarige. “Dan ben ik niet dakloos meer.” En dan vertelt hij over zijn toekomstplannen: “Nu kan ik mijn eigen bedrijfje beginnen.”

Tranen

Niet alleen Sjaak is diep geraakt door wat hem overkomt, ook kijkers thuis zijn tot tranen geroerd. Ze gunnen hem dan ook de wereld. “Wat fijn dat deze man geholpen wordt”, luidt een van de vele reacties. En: “Mijn hart breekt… ik gun hem alles!”

"Ben ik niet langer dakloos?

Is dit echt voor mij? Ik ben heel tevreden, jochie." Sjaak, nu al een sympathieke gast. Prachtige scène als hij zich realiseert dat zijn leven nu echt wezenlijk verandert. #desleutel pic.twitter.com/366mlYFglm — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🌳🌲 (@marcelbar8) October 29, 2019

Sjaak…. mijn hart breekt!😭 Ik gun hem alles! #desleutel — xxx (@Madeliefjexxx) October 29, 2019

Wat een in- triest verhaal van Sjaak! 😢

Wat fijn dat déze man geholpen wordt!#desleutel — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) October 29, 2019

Ow wat mooi voor Sjaak, schiet zelf vol. #desleutel — Olive (@olivetweetjes) October 29, 2019

Wat een in en intriest verhaal van Sjaak bij #desleutel van @BeauvanED, raakt me diep😢Werkt 5 dagen in de week, is gestopt met drank/roken en wil zo graag zijn leven weer op de rit zetten. Dat gun ik hem zoooooo❤️ — Esther Hollenberg (@ehollenberg) October 29, 2019

Ah ik gun het Sjaak echt! #desleutel — Elizabeth Liesbeth Wander (@Lieswr94) October 29, 2019

#desleutel Ik kan het bijna niet droog houden #Sjaak — Roos (@roosiserweer) October 29, 2019

Wat jammer Sjaak dat je familie je niet bij heeft gestaan. 🙁 je hebt zo hard gevochten. Mooi karakter, mooi mens #desleutel — Chan9. × (@ChanienwithCh) October 29, 2019

@BeauvanED Sjaak, nu al een geweldige vent. Ik hoop dat #desleutel hem er weer bovenop helpt. Geweldig programma weer. — Martijn Stengewis (@Macer_NL) October 29, 2019

#desleutel @BeauvanED wat een geweldig programma! Mooi te zien dat mensen een kans krijgen om hun leven weer op te kunnen pakken. Het lijkt allemaal zo gewoon een dat boven je hoofd…… #prachtig — Joost Pels (@JoostPels) October 29, 2019

Sjaak het is je zo gegund! #desleutel — Dayz8117 (@Dayz8217) October 29, 2019

Sjaak werkt als dakloze, dat is echt uniek, want zonder huis vaak geen werk of inkomen. #desleutel — DB (@DBgirl_83) October 29, 2019

Terug vechten in de maatschappij en vanuit uitzichtloze situatie toch weer opstaan…., Sjaak is een baas #desleutel — Fred Beumer (@beumer_fred) October 29, 2019

Pizza op je eigen adres .. want je bent niet dakloos meer en kan je nu als zzp’er verhuren ipv voor heel weinig op de loonlijst.. Sjaak ik wens je alle geluk! #desleutel — Tamara (@tamarasnoeck) October 29, 2019

Bron: Libelle.nl, Twitter | Beeld: still