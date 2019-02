De meest verbaasde reacties op de schokkende onthulling in ‘Wie Is De Mol’ aflevering 7

Let op: spoilers!

Zaterdagavond was het alweer tijd voor de zevende aflevering van Wie Is De Mol, waarin de deelnemers nog maar met zijn zessen waren. Zoals iedere week moesten de kandidaten zich weer in een aantal bochten wringen tijdens de spannende opdrachten. Niets nieuws, totdat bleek dat niet één, maar twee (!) kandidaten het speelveld moesten verlaten. En hoewel niemand dat van tevoren had zien aankomen (typisch WIDM, natuurlijk), waren het ook nog eens deze twee populaire ‘mollen’ die naar huis moesten. Dat leverde natuurlijk een hoop verbaasde reacties op Twitter op. Dit zijn de meest verbaasde reacties na het zien van de schokkende onthulling in Wie Is De Mol aflevering 7.

Lees ook: Oplettende kijker spot megahint in ‘Wie Is De Mol’

In de aflevering van vorige week zagen we dat geen van de kandidaten naar huis moest. Dit kwam door de ‘zipline’-opdracht waarbij ze voorbijvliegende ‘schermen’ in de juiste volgorde moesten zetten – wat boven verwachting lukte. Hierdoor hoefde niemand in het vliegtuig te stappen terug naar Nederland. Het was daarom te verwachten dat er deze week iets tegenover stond.

Twee rode schermen

En dat bleek het geval te zijn. Zo mochten alle kandidaten in de tweede opdracht Russisch roulette spelen: kies je voor kans op jokers voor jezelf met risico op nadeel voor de hele groep, of ga je voor geld? Een makkelijke vraag in Wie Is De Mol, want natuurlijk kiest niemand voor het belang van de groep. Alle kandidaten kozen ervoor het erop te wagen, waarbij zij ervoor kozen kans te maken op één, twee of drie jokers, met hoe meer jokers hoe meer kans op een nadelige uitkomst, zoals nul euro, mingeld of… het feit dat er twee rode schermen te zien zouden zijn bij de executie. En tja, toen vond kandidate Merel die laatste uitkomst in haar envelop. Daar voelde ze zich natuurlijk heel rot over (of was dit gespeeld?).

Het was misschien wel de spannendste executie ooit. Twee kandidaten moesten naar huis: Jamie en Rick-Paul. Die uitkomst zorgde ervoor dat heel televisiekijkend Nederland in shock was. Hoe konden juist deze twee kandidaten naar huis, die beide veelvuldig werden bestempeld als Mol? Twitter snapte er daarom helemaal niets van, en dat blijkt uit de vele ontstemde reacties. Lees mee.

Nee gewoon nee. In shock. Jamie en Rick Paul eruit😐🤔 #widm pic.twitter.com/50nNmR8b4d — Karine Nieuwenhuis (@Aktjuh) February 16, 2019

Ik voor de executie: ‘Als Niels en Rick-Paul maar doorgaan!’ Dag lieve Rick-Paul, je was een geweldige kandidaat! #widm — Cynthia van der Linden (@Cyntski) February 16, 2019

Wie joined de “je bent al je punten kwijt” squad na deze aflevering? #widm pic.twitter.com/DdRn9Fycg2 — Michiel🎪 (@Michielthewhite) February 16, 2019

Gelukkig in één klap bijna al mijn punten kwijt in de #widm poule. Ik begon al bijna te denken dat ik dit jaar wist wie de mol was #hopeloos #Isuck — Tim (@TimV1970) February 17, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: AVROTROS