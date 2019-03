De lucht in huis gezond houden, aha zo doe je dat

Zit jij met dit hondenweer ook de hele dag binnen? Te Netflixen, taarten te bakken of met je kleuter te kleuren, knutselen en kneuteren? We feel you. Maar wist je dat er een luchtje zit aan de lucht in je huis? Sterker nog: binnenlucht kan soms zelfs meer vervuild zijn dan de lucht buiten.

Enne, daar kan je je behoorlijk ziek, zwak en misselijk door gaan voelen.

Allereerst: wat doet vuile lucht met je gezondheid?

Op allerlei manieren heeft vervuilde lucht een slechte invloed op je conditie. Vuile lucht geeft meer kans op infecties. Je slaapt slechter, bent meer verkouden (met een chronisch verstopte neus als gevolg), je krijgt last van huidproblemen en, heb je dikke pech, dan hou je er een allergie of zelfs astma aan over. Het is dus meer dan belangrijk om óók de lucht in je huis te zuiveren.

Hoe? Nou zó:

1. Ventileer elke dag

Welk seizoen het ook is! Je hoeft natuurlijk niet de hele dag het raam open te zetten (nu ook te koud voor deze truc), maar een slaapkamer verlucht je bijvoorbeeld het beste 15 minuten na het opstaan en dan nog eens 15 minuten net voor het slapengaan. Ook in de woonkamer doe je er goed aan om af en toe een raam of deur op een kier te zetten. Frisse lucht = frisse geur.

2. Hou je huis schoon

Pak wekelijks de stofzuiger en een stofdoek om de boel af te nemen. Vergeet niet je beddengoed, dat verschoon je het liefst elke week. Heb je huisdieren, wees dan extra alert.

3. Zet altijd de afzuigkap als je kookt

Vult de keuken zich met dampen? Bijvoorbeeld als je groentes op de gril hebt liggen of snacks aan het frituren bent, dan kan je het beste even een raam openzetten. En dan stinken jij en je kleuren ook wat minder naar eten.

4. Gebruik gezonde en verantwoorde manieren om de lucht te verfrissen

Zoals etherische olie, die gewonnen wordt uit bloemen, houtsoorten, bladeren of kruiden. En doe het rustig aan met de geurkaarsen. Geurkaarsen zijn namelijk vaak gemaakt van paraffine. Als die stof wordt aangestoken, komen er vaak chemicaliën zoals aceton, benzeen en kleine roetdeeltjes vrij. Die zijn net zo ongezond voor je als – ja echt – uitlaatgassen. Gelukkig is er alleen sprake van schade aan de gezondheid als je een geurkaars elke dag, zo’n beetje de hele dag hebt branden. Verder zijn niet alle varianten schadelijk. De duurdere sfeermakers bevatten vaak natuurlijke parfums en oliën.

5. Haal groen in huis

Hoe meer, hoe beter! Planten ademen: ze vullen je kamer met lucht, omdat ze koolstofdioxide omzetten in zuurstof. En planten zuiveren 24/7 de lucht! De Graslelie is bijvoorbeeld door NASA op een lijst met luchtzuiverende planten gezet, voor groen dat in afgesloten ruimtestations dienst zouden kunnen doen.

Tot slot: woon je in een oud, vochtig huis of woon je aan een drukke weg? Dan is het slim om te investeren in een luchtreiniger die op mechanische wijze de lucht in je huis ventileert. Gebruik your new best friend in ruimtes waar je het meest bent.

Bron: HLN.be/nina | Beeld: iStock