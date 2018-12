De leukste kerstcadeaus om te geven én te krijgen

Het is december en dat betekent dat we weer op zoek moeten naar kerstcadeaus. Ben jij degene die altijd flink aan het stressen is over wat je moet kopen? Geen zorgen. Ter inspiratie hebben wij namelijk een aantal topideeën voor je op een rij gezet.

Cadeautips voor vrouwen

Beautylijn Aleppo

Zoek je een cadeau voor iemand die dol is op natuurlijke verzorgingsproducten? Met de nieuwe beautylijn van Aleppo ga je punten scoren. De lijn bestaat uit verschillende producten: (vloeibare) zeep, beautywater, bodyscrub en verzorgingsolie. Ze zijn stuk voor stuk ambachtelijk bereid, puur natuur en mild voor de huid. Verder zijn alle items geschikt voor je lichaam, haar en gezicht. De producten zijn te verkrijgen in vijf geuren, die geïnspireerd zijn door het Middellandse Zeegebied. De prijzen variëren tussen €5,95 en €27,95 en zijn hier te bestellen.

Boek: Vrouwen gaan niet vreemd

Het nieuwe boek van Wednesday Martin gaat over vrouwelijke seksualiteit en in het bijzonder de mythe van de overspelige vrouw. De mythe van de kuise vrouw en jagende man geldt allang niet meer. Het zijn niet de mannen, maar de vrouwen die het meest met monogamie blijken te worstelen. Een boek met persoonlijke verhalen, gedragswetenschap, cultuurkritiek en inzichten uit de seksuologie. Het boek kost € 21,99 en is hier te bestellen.

Good Boom lipcolors

Tijdens de koude herfstdagen kunnen we al gauw last krijgen van droge, schrale lippen. Daarom is het belangrijk om ze goed te verzorgen. Deze lippenbalsems zijn niet alleen vegan, maar ook nog eens biologisch, duurzaam en fair-trade gemaakt. Het perfecte cadeau voor fans van natuurlijke producten en mensen die iets goeds willen doen voor de planeet. Er zijn zes verschillende kleuren; van nude tot aan dieprood, elk met een unieke smaak. De Good Boom lipcolors kosten € 8,95 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de natuurwinkel, drogisterijen en online. Je bestelt ze hier .

MYOHMY-handtas

Ook zelf hebben we een geweldige actie die ideaal is om iemand cadeau te doen. Wie nu een Flair-abonnement met twintig nummers neemt, krijgt een Paper Bag van MYOMY t.w.v. € 269,95 voor slechts € 89,95 cadeau. Je hebt de keuze uit twee kleuren; dark chocolate of original. Klik hier voor de actie.

Boek: Dan neem je toch gewoon een nieuwe

Na de dood van haar hond Bubbels verkeerde Antoinnette Scheulderman in diepe rouw. Ze kreeg vaak te horen: ‘Het was maar een hond’. In haar boek ‘Dan neem je toch gewoon een nieuwe’ schrijft ze over de sterke band die mensen en dieren met elkaar kunnen hebben. Het boek kost € 21,99 en is hier te bestellen.

Cadeautips voor mannen

Boek: Als Jan het kan…

In het boek neemt Jan (oud-hoofdredacteur van FHM en Playboy) je mee op zijn hobbelige zoektocht naar de goede balans tussen gezond leven en genieten. Maar wees gerust: van Jan hoeft niets. Zijn boek geeft een kijkje in de keuken van een worstelende man met de keus: moet je gaan voor een gezond, of een leuk leven? Of kan het ook allebei? En hoe doe je dat dan? Het boek is vanaf 7 december hier te koop.

Hendrick’s Garden of Unusual Wonders

Het Garden of Unusual Wonders-giftpack bestaat uit een 70cl fles Hendrick’s Gin met kop en schotel. Het servies komt in drie verschillende designs, zodat ginliefhebbers een set kunnen verzamelen. De nieuwste limited editions draait helemaal om komkommer. Hendrick’s Garden of Unusual Wonders is te koop voor €35,99 bij Gall&Gall, Sligro en betere slijterijen.

White Walker

Deze limited edition Scotch Whisky is geïnspireerd op personages uit de hitserie Game of Thrones. De drank bevat gekarameliseerde suiker en vanille, verse rode bessen met een vleugje boomgaardfruit en is gemaakt van Single Malts van Cardhu en Clynelish. Het zal niet iedereen iets zeggen, maar naar verluidt is-ie lekker (en stiekem kopen we ‘m toch voornamelijk voor de mooie fles, niet?).Hij is in Nederland verkrijgbaar bij Gall.nl en DrankDozijn.nl.

Cadeautips voor kinderen

Asterix en Obelix game

Spelmaker Mindscape heeft een nieuwe game gebracht met in de hoofdrol de stokoude maar nog altijd geliefde striphelden Asterix en Obelix. In Asterix & Obelix XXL 2 zijn de kleine, slimme Asterix en Obelix strijdlustiger dan ooit tevoren. Met prachtige graphics en een spannend avontuur wordt het sowieso een gekke bende tijdens de eeuwenoude strijd tussen de Galliërs en de Romeinen. Het spel is verkrijgbaar op Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en PC. Je kunt ‘m hier bestellen.



Naïf

Nu de koude dagen zijn aangebroken, is het belangrijk om de huid van je kleintje goed te verzorgen. Daar kan het skin care-merk Naïf je een handje bij helpen. Alle producten zijn vegan, animal friendly en bevatten natuurlijke ingrediënten. Met deze producten komen jij en de kleine de koude herfst- en wintermaanden wel door. De prijs van de relaxing bath foam is € 13,95; de weather protection cream kost € 15,95. Klik hier voor meer informatie.

Stripboeken K3

Er is voor het eerst een stripalbum gemaakt over het nieuwe trio van de bekende Belgische meidengroep K3. In de stripreeks volg je de avonturen van Hanne, Marthe en Klaasje (wie denkt er nog meer aan Totally Spies bij het zien van de cover?). Het album is gebaseerd op de verhaallijn uit de K3-televisieserie ‘Roller Disco’. De stripboeken kosten € 6,90 en zijn hier te bestellen.

Lichtgevende bluetooth speakers

De muziekliefhebber kan dit najaar zijn of haar verlanglijst aanvullen met de Lumin’us speaker van Bigben Interactive. Via de Bluetooth- en USB-aansluiting worden favoriete nummers afgespeeld. De Lumin’us heeft maar liefst 9 verschillende kleuren en diverse lichteffecten waardoor je een mini-disco in je eigen kamer kunt creëren. Ze zijn te verkrijgen in een beer, konijn en hart, eenhoorn, dino, hond, cactus, ananas, raket en schedel. Meer informatie vind je hier.

