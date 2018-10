De engste films en series op Netflix om te kijken met Halloween

Het is weer bijna Halloween, de dag dat we ongelimiteerd kunnen griezelen. Hoewel er genoeg horrorfilms op televisie te zien zullen zijn, heeft Netflix ook een hoop in de aanbieding. Benieuwd welke Halloween films en series je kunt bekijken op woensdag 31 oktober? We hebben er een aantal voor je op een rijtje gezet.

The Chilling Adventures of Sabrina

The Chilling Adventures of Sabrina is gebaseerd op Sabrina The Teenage Witch dat je misschien kent uit je jeugdjaren. In tegenstelling tot Sabrina The Teenage Witch is deze serie duister en, helaas, zonder pratende kat (hoewel Salem wel een rol heeft!). Sabrina heeft moeite met haar dubbele persoonlijkheid: ze is namelijk half-mens, half-heks. Wat je kunt verwachten? Horror, occulte praktijken en natuurlijk een hoop hekserij.

The Curious Creations of Christine McConnell

Halloween is er niet alleen om te griezelen, maar ook om te smikkelen. Deze serie gaat dan ook over het bekende trick and treat, waarbij al het zoete snoepgoed van de Amerikaanse feestdag centraal staat. Bakker en kunstenares Christine McConnell maakt ingenieuze lekkernijen die spookachtig goed smaken.

The Haunting of Hill House

De miniserie The Haunting of Hill House gaat over een familie waarvan de kinderen opgroeiden in een huis dat later het meest beroemde spookhuis van het land werd. In de spannende serie komen de broers en zussen als volwassenen weer samen in het huis, om de geesten uit het verleden te confronteren. Oh, en Michiel Huisman speelt één van de hoofdrollen, dus wij zeggen bingen maar.

Apostle

De naam doet het wellicht al vermoeden: deze Halloween film gaat over een religieuze sekte. In Apostle gaan we terug naar het jaar 1905. De hoofdpersoon is op zoek naar zijn gekidnapte zus. Tijdens die zoektocht belandt hij in een gevaarlijke missie en raakt hij verwikkeld in een strijd met een sinistere religieuze sekte.

American Psycho

Deze klassieker met Christian Bale is een film die je ooit eens gezien moet hebben. Bale speelt de aantrekkelijke, rijke en intelligente Patrick Bateman, die door het leven gaat met een groot geheim. Hij leidt een dubbelleven en gaat er ’s nachts op uit om wildvreemde mensen te vermoorden. Zonder reden. De moorden zijn zo bizar dat het op je lachspieren werkt.

Gerald’s Game

Gerald’s Game is een verhaal van horrorkoning Stephen King, de man die ook is de man achter vele bekende horrorverhalen, zoals Carrie, The Shining en It. In de film zien we een getrouwd koppel dat hun relatie een flinke boost wil geven. Ze sluiten zich op in een afgelegen huis waar ze zich klaarmaken voor een spannende avond. Er gaat iets verschrikkelijk mis, waardoor de psychische gezondheid van de vrouw op de proef wordt gesteld.

Malevolent

Deze broer en zus hebben wel een hele aparte baan. Ze stimuleren paranormale ervaringen en krijgen daarvoor betaald. Wanneer ze een nieuwe klus krijgen in een wel heel donker en vervallen huis, komen ze erachter dat ze te maken hebben met een écht spookhuis…

Stranger Things

De populaire serie Stranger Things mag niet aan deze lijst ontbreken. Naast de leuke personages (zoals Steve en zijn haar) en de fantastische eighties muziek is de serie ook heel erg griezelig. Het verhaal gaat over een duister parallel universum (The Upside-Down) dat steeds meer invloed krijgt op de echte wereld. Verwacht veel bovennatuurlijke (en onethische) experimenten, mysterieuze verdwijningen en angstaanjagende creaturen.

