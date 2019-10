Dat er nog een vervolg komt van ‘La Casa de Papel’, weten we al een tijdje. Maar nu weten we ook ein-de-lijk wanneer we het vierde seizoen mogen verwachten. En we kunnen je alvast verblijden met het nieuws dat het niét lang meer duurt.

Pak je agenda er maar bij en blok het weekend van 18 januari 2020, want dan komen hoogstwaarschijnlijk de nieuwe afleveringen van La Casa de Papel online. Tenminste, als we Rodrigo de La Serna, beter bekend als Palermo, mogen geloven. Hij heeft per ongeluk verklapt dat de opnames van seizoen 4 er al op zitten én wanneer we weer kunnen genieten van El Profesor en zijn bendeleden.

Nog niet bevestigd

Hoewel ‘Palermo’ zijn mond voorbij gepraat heeft, heeft Netflix nog niets officieel bevestigd. Maar nu de acteur deze informatie gelekt heeft, kan het haast niet lang meer duren tot er wél een aankondiging van de makers komt. Tot die tijd is het dus hopen dat de nieuwe afleveringen inderdaad begin 2020 al online komen.

Record

Het zal je niet verbazen, maar La Casa de Papel is wereldwijde een mega-hit voor Netflix. De Spaanse cast & crew wisten zelfs een record te vestigen: het derde seizoen werd in de eerste zeven dagen na de release (19 juli 2019) door maar liefst 34 miljoen (!) accounts bekeken. En geef maar toe: daar zat jij ook tussen, toch?

