Jaaa: op deze datum gaat ‘Heel Holland bakt’ weer van start

Bakkers klaar… kun jij ook niet wachten tot de strijd weer losbarst in de witte tent van ‘Heel Holland bakt’? Dan hebben we goed nieuws voor je, want het wachten op nieuwe afleveringen duurt niet lang meer. Binnenkort staat de zondagavond dus eindelijk weer in het teken van het heerlijke familieprogramma!

Omroep MAX heeft heel wat leuke nieuwtjes in petto voor fans van Heel Holland bakt. Zo wordt niet alleen onthuld wanneer het nieuwe seizoen van start gaat, maar komen de makers bovendien met een nieuw programma. En alsof dat nog niet genoeg is, zien we over een paar dagen weer een aantal geliefde oud-kandidaten terug op de buis.

December

Om te beginnen: Heel Holland bakt trapt op zondag 15 december af en is vanaf dan weer wekelijks te zien op NPO1. En André van Duin, Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven maken uiteraard weer hun opwachting, zo maken de programmamakers bekend via Facebook.

De tekst gaat verder onder de post.

Doorbakken

Naast een gloednieuw seizoen van Heel Holland bakt komt Omroep MAX bovendien met een nieuw bakprogramma, genaamd Doorbakken, wat gepresenteerd gaat worden door niemand minder dan Irene Moors.

Meer dan alleen napraten

Doorbakken – dat vanaf 25 december iedere woensdag te zien is op NPO1 – is de opvolger van Van Duins Smaakt naar meer. In mei werd bekend dat dat programma sneuvelde omdat het te weinig jonge kijkers trok. Doorbakken gaat er dan ook iets anders uitzien. Zo wordt niet alleen meer teruggeblikt op de gebeurtenissen in Heel Holland bakt maar treedt Irene ook buiten de bakwereld. Ze voert gesprekken met gasten op diverse bijzondere locaties, afgewisseld met reportages waarin Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven dieper ingaan op Heel Holland Bakt-thema’s, ingrediënten en tradities.

Lees ook

Dít gebeurt er met de taarten die in ‘Heel Holland Bakt’ gebakken worden



Zin in

Irene maakte in 2016 – na 25 jaar – de overstap van RTL naar SBS6, en werkt sinds vorig jaar als freelancer. Nu heeft Jan Slagter haar dus gestrikt, waar de blondine ontzettend blij mee is. “Ik heb zin om bij MAX aan de bak te gaan”, reageert de presentatrice. “Praten met verschillende gasten over eten én Heel Holland Bakt, een van de best bekeken programma’s van Nederland. Dat is toch fantastisch!”

De tekst gaat verder onder de post.

Nóg meer baknieuws

Als je dacht dat dat alles was, heb je het mis. Omroep MAX heeft namelijk nóg meer nieuws dat te maken heeft met Heel Holland bakt. Drie ex-deelnemers van het programma schitteren namelijk vanaf 11 oktober in Bak mee met Max. Anna, Cas en Nicole delen iedere vrijdag om 12.35 uur op NPO1 hun lekkerste recepten. Te gek, toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: Omroep MAX, ANP