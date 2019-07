Dol op serial killer-series? ‘Mindhunter’ seizoen 2 staat bíjna op Netflix

Het is een opmerkelijke obsessie, maar we LOVE serial killers – enkel veilig op de buis in binge-vorm, uiteraard. We zijn gelukkig niet de enigen die niet kunnen wáchten op het tweede seizoen van ‘YOU’, ‘The Ted Bundy Tapes’ hebben verslonden en nog steeds hopen op een vervolg van ‘Dexter’. Ook de Netflix Original ‘Mindhunter’ past hélemaal in ons straatje en laat daar nou nét seizoen 2 in aantocht zijn!

Noteer ‘m in de agenda!

Dat onthulde meesterregisseur David Fincher (Se7en, Fight Club, Gone Girl) deze week in een podcast van KCRW. Hij noemde ook een precieze datum: de moordenaarsserie keert op 16 augustus terug bij de streamingsdienst!

Deze blóedspannende cases komen aan bod

Holden Ford en Bill Tench, gespeeld door Jonathan Groff en Holt McCallany, keren naar verwachting gewoon terug voor seizoen 2. De nieuwe afleveringen focussen zich (deels) op FBI-zaken rond beruchte seriemoordenaars Charles Manson, David Berkowitz (‘Son of Sam’-zaak) en de tragische, meeslepende Atlanta Child Murders-case, waarbij tussen 1979 en 1981 minstens 28 kinderen, jongeren en volwassenen vermoord werden, onder wie 24 kinderen. Manson was de beruchte moordenaar van (onder anderen) Sharon Tate. De actrice en vrouw van de beroemde regisseur Roman Polanski was acht maanden zwanger toen ze vermoord werd. Berkowitz (‘Son of Sam’-zaak) terroriseerde New York gedurende de loop van een jaar van 1976 tot en met 1977, en bekende na zijn arrestatie zes moorden.

Lees ook

Kijktip: deze nieuwe Netflix-serie wordt de nieuwe ‘Ted Bundy Tapes’ genoemd

Charles Manson

Acteur Damon Herriman kruipt deze zomer maar liefst twee keer in de huid van Charles Manson. Wat het nóg frappanter maakt: we kunnen beide versies vrijwel gelijk gaan zien. Vanaf 15 augustus duikt hij op in Quentin Tarantino’s veelbelovende Once Upon A Time In Hollywood met Leonardo DiCaprio en Brad Pitt, en één dag later kun je hem al weer zien als hetzelfde personage in de nieuwe Mindhunter-reeks. Zin in!

Mindhunter nog niet gezien? Begin vandaag nog met inhalen! Bekijk hieronder de trailer:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still