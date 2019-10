Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat de eerste Nederlandse Netflix Original-serie in de productie was gegaan. De streamingsdienst trakteerden ons destijds op een heel mysterieus voorproefje, maar veel kregen we helaas nog niet te zien. Tot nu, want de eerste échte beelden zijn ein-de-lijk hier. En ook is onthuld wanneer we kunnen bingen.

Markeer vrijdag 17 januari maar in je agenda, want vanaf dan staat Ares – zoals de eerste Nederlandse Netflix Original heet – wereldwijd online. De psychologische horrorserie zal in maar liefst 190+ landen worden uitgebracht.

Onbetaalbaar

Ares is een achtdelige psychologische horrorserie over beste vrienden Rosa en Jacob die worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap in het hart van Amsterdam. Ze geven zich over aan een wereld vol rijkdom en macht. Maar dan blijkt de plek gebouwd op demonische geheimen uit het Nederlandse verleden. Een plek waar zij een verschrikkelijke prijs betalen om bij de elite te horen.

Sterrencast

De cast bestaat uit Jade Olieberg, Tobias Kersloot, Lisa Smit, Robin Boissevain, Frieda Barnhard, Hans Kesting en Gouden Kalf winnares Rifka Lodeizen. Overige rollen zijn er voor Roos Dickmann, Jip van den Dool, Steef de Bot, Janni Goslinga, Dennis Rudge, Jennifer Welts en Florence Vos Weeda. Ook de 26-jarige acteur Minne Koole, die vrijdag kansmaakt op een Gouden Kalf voor zijn rol in de boekverfilming Niemand in de stad, heeft een rol in Ares. De serie wordt geregisseerd door Giancarlo Sanchez (Mocro Maffia) en Michiel ten Horn (Aanmodderfokker).

Trailer

Tel alles bij elkaar op en het kan alleen maar een toffe serie worden, toch? Wij kunnen niet wachten, maar moeten het in de tussentijd helaas met deze (veelbelovende!) beelden doen:

