In je agenda: op déze datum gaat het jubileumseizoen van ‘Wie is de Mol?’ van start

Om fans van ‘Wie is de Mol?’ alvast lekker te maken, hintte Rick McCullough – regisseur en creative director van de populaire show – afgelopen weekend dat er binnenkort iets zou bekend zou worden over het jubileumseizoen. Hoewel velen dachten dat onthuld zou worden wie de kandidaten van de reeks zijn, is zojuist verklapt vanaf welke datum we allemaal weer klaar kunnen zitten voor de show.

Pak je agenda er maar bij en blok vanaf 11 januari 2020 je zaterdagavonden, want vanaf dan kun je weer genieten van een bloedstollend seizoen Wie is de Mol?. De makers hebben het nieuws bekendgemaakt met een kort filmpje waarin een groene laadbalk en het welbekende logo te zien zijn. “Wie is de Mol?, vanaf 11 januari om 20.30 uur op NPO 1. #widm #widm20 #wieisdemol #uploading”, staat erbij.

19 november

Fans hadden al het vermoeden dat er vandaag iets naar buiten zou komen over Wie is de Mol?, gezien het op de negentiende van november precies twintig jaar geleden is dat het programma voor het eerst te zien was op de Nederlandse televisie. En gezien het volgende seizoen het twintigste is, kon één plus één alleen maar twee zijn voor de echte Molloten.

Wie en waar?

Al maanden wordt er gespeculeerd over het jubileumseizoen. Zo denken fans van Wie is de Mol? al te weten naar welk land de kandidaten dit keer zijn afgereisd én doen ze alvast een gok wie we terugzien in de nieuwe afleveringenreeks. Welke BN’ers er mee zouden doen volgens de kijkers? Flair heeft ze voor je op een rij gezet.

‘Wie is de Mol?’ 2019

Vorig seizoen werd presentatrice Merel Westrik ontmaskerd als mol. Sarah Chronis kwam als winnaar uit de bus, Nielson verloor de finale. Wie de kandidaten voor het nieuwe seizoen zijn, is nog onbekend. Rik van de Westelaken neemt voor de tweede keer de presentatie op zich.

