In je agenda ermee: vanaf deze datum kun je het tweede seizoen van ‘Elite’ bingen

Toen ‘Elite’ vorig jaar werd aangekondigd als de Spaanse versie van ‘Gossip Girl’ met een vleugje ‘La Casa de Papel’ hadden we niet durven hopen dat de serie zó leuk – én spannend én dramatisch – zou zijn. Daarom hiep hiep, de datum van het tweede seizoen is bekendgemaakt.

Markeer met grote letters in je agenda: op 6 september staat het tweede seizoen van Elite op Netflix. Net als het eerste seizoen zal dit seizoen uit acht afleveringen bestaan.

Nieuwe gezichten

Zoals van tevoren al werd aangekondigd, zien we in de trailer drie nieuwe personages. Allereerst is daar Jorge Lopez, die al in de Disney-film Soy Luna speelde. Hij vertolkt Valerio M. in de serie. Het tweede nieuwe gezicht is Georgina Amorós, die Cayetana G. speelt. Ook zien we Claudia Salas, die in de huid van Rebeca P. kruipt.

De tekst gaat verder onder de video.

Hoe zat het ook alweer?

In het eerste seizoen zagen we hoe drie arbeidskinderen die niet al te veel te besteden hebben, zich inschrijven voor een van de meest exclusieve scholen van Spanje. Ze worden omringd met verwende snotapen, achterbakse rijkeluiskinderen en gefortuneerde gemeneriken. Net als op alle andere scholen krijgen de tieners ook hier te maken met intriges, drank en drugs. Tot overmaakt van ramp wordt er in de luxe villa van een van de kinderen een lijk gevonden. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Bekijk hieronder alvast de trailer van het nieuwe seizoen:

