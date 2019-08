Wijnen, wijnen! Op deze datum keert ‘Chateau Meiland’ terug op de buis

Toen bekend werd dat ‘Chateau Meiland’ een tweede seizoen kreeg, waren fans van het razend populaire programma door het dolle heen. En het aftellen kan nu gaan beginnen, want de datum waarop we nieuwe afleveringen kunnen verwachten, is zojuist bekendgemaakt. En nee, dat duurt dus helemaal niet lang meer.

Ook zo genoten van Martien in Chateau Meiland? En tovert de inmiddels internetsensatie keer op keer weer een lach op je gezicht? Dan hebben we goed nieuws voor je. Binnenkort keert-ie weer terug op de buis, en wel deze maand nog. Om precies te zijn: maandagavond 26 augustus om 20.30 uur kun je je weer opmaken voor een gloednieuwe aflevering.

Wedding bells

Vanaf die datum verschijnt er iedere week weer nieuw kijkvoer; zelfde tijd, zelfde zender. In het nieuwe seizoen zal onder meer te zien zijn hoe de familie Meiland verder gaat met de verbouwingen van het huis en de tuin, maar óók al de eerste gasten ontvangt. Daarnaast steken ze de handen uit de mouwen om de eerste bruiloft op bij Chateau Marillaux te organiseren.

Televizier

Chateau Meiland is zo’n enorm succes dat het programma in de running is voor de Gouden Televizier-Ring. “Het is ongelooflijk!”, aldus de enthousiaste Martien in een filmpje op Instagram. “Stemmen, lieve mensen!”

Dit bericht bekijken op Instagram Lieve mensen allemaal stemmen en wijnen!!🍾 Een bericht gedeeld door Martien Meiland (@martienmeiland) op 31 Jul 2019 om 9:05 (PDT)

Meilandjes

In het eerste seizoen van de SBS6-serie Chateau Meiland was wekelijks te zien hoe Martien Meiland met zijn vrouw Erica in het Franse Limoges een kasteel omtoverde tot een chambres d’hôtes. In de realityserie waren ook huisvriendin Caroline, hun dochter Maxime en haar anderhalf jaar oude baby Claire te zien. In het tweede seizoen is onder meer te zien hoe het de gasten bevalt bij de Meilandjes, die twaalf jaar geleden meededen aan Ik vertrek en een ander Frans kasteel wisten om te toveren tot een chambres d’hôtes.

Bron: Shownieuws | Beeld: Talpa