Dankzij dit Japanse stappenplan zou je iedere maand flink wat euro’s kunnen besparen

Aan het eind van iedere maand is het weer hetzelfde liedje: je hebt meer geld uitgegeven dan je eigenlijk van plan was en kunt weinig tot niets op je spaarrekening zetten. Je neemt voor om het de maand erop beter te regelen, maar in de praktijk heb je ook aan het eind van die maand weer weinig gespaard. Een gevalletje vicieuze cirkel, dus.

Maar er is wellicht een lichtpuntje, namelijk de Japanse spaarmethode ‘kakeibo’, wat letterlijk ‘huishoudboekje’ betekent. Het stappenplan stamt al uit 1904, maar nog steeds zouden veel Japanners zich eraan houden en er maandelijks zo’n 35 procent (!) van hun inkomen mee besparen.

Dagboek

Het idee is simpel: volgens de methode zouden we onze inkomsten en uitgaven namelijk zorgvuldig moeten opschrijven en bijhouden in een soort dagboek. Hierdoor word je bewuster van wat je allemaal koopt en word je vooral met de neus op de feiten gedrukt als het aankomt op onnodige uitgaven. Hoe je volgens het stappenplan te werk moet gaan?

Begin met het opschrijven van je vaste inkomen en uitgaven (denk hierbij aan bijvoorbeeld de kosten voor je huur, verzekeringen, et cetera). Doe dit op de cent nauwkeurig om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen. Trek de vaste lasten van je salaris af en je weet hoeveel je die maand kunt uitgeven. Bedenk hoeveel geld je wil sparen deze maand en neem dit – ideaal gezien – mee in je vaste lasten. Je kunt het beter direct op je spaarrekening zetten, zodat je het niet ‘kunt’ uitgeven. Waarom wil je sparen en welk doel heb je voor ogen? Dit moet je heel duidelijk opschrijven en keer op keer er weer bij pakken, want als je weet waar je het voor doet, wordt het een stuk gemakkelijker. Dus wil je een reis rondom de wereld maken of spaar je voor een nieuwe auto? Houd dit doel iedere keer in je hoofd wanneer je van plan bent om voor iets onnodigs je pinpas te trekken. Iedere keer als je geld hebt uitgegeven, moet je dit opschrijven in je zogeheten kakeibo. Je uitgaven verdeel je hierbij onder in vier categorieën, namelijk ‘overleven’ (eten, medicijnen, onderdak), ‘optioneel’ (alcohol, uiteten, eten bestellen), ‘cultuur’ (boeken, museumbezoekjes, bioscoop) en ‘extra’ (uitzonderlijke uitgaven als een nieuwe stoel of een cadeau). Aan het eind van iedere maak je de balans op: hoeveel heb je kunnen besparen? En hoe kun je het volgende maand nog beter doen? Blijf jezelf uitdagen.

Meer inzicht in je financiën

Het opschrijven van je uitgaven zou je kunnen helpen om maandelijks honderden euro’s kunnen besparen, als we de Japanse methode mogen geloven. Dit zou komen doordat je dan nóg beter inziet hoeveel erin en eruit gaat, en dat zou ervoor zorgen dat je bij een volgende aankoop wel twee keer nadenkt of je het écht nodig hebt.

Bron: Purewow, Het Laatste Nieuws | Beeld: iStock