Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Neem eens een verwendag. Ga vandaag leuke dingen doen die je al lang wilde gaan doen maar geen tijd voor kon maken. Wat denk je van een warme steen massage of een schoonheidsspecialist. Een dagje naar de sauna of tropisch zwembad kan ook wonderen doen. Koop wat lekkere luchtjes en de lucht zal ook opklaren tussen jou en je geliefde. Dit is een dag voor de liefde en schoonheid. Niet wikken, wegen of twijfelen, gewoon doen.

Beeld: Sanne Bakker