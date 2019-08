Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Je wilt klaarheid scheppen in een relatie. Hoog tijd, want vervreemding lag op de loer. Een vriend(in) vraagt om te bemiddelen. Zorg dat jezelf niet de dupe wordt van intriges. Je krijgt daarenboven het verwijt dat je veel te eigenwijs bent. Ga niet in een hoekje kniezen om zoveel onbegrip, maar ga na waarom men zo over je denkt. Fysiek voel je je fitter dan ooit. Heeft die alternatieve gezondheidsmethode toch nog wat opgebracht! Doe meer wat je leuk vindt.

Beeld: Sanne Bakker