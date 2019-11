Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Vandaag gaan de dingen niet helemaal zoals je ze gepland had. Voor jezelf had je het allemaal mooi uitgetekend, maar instanties om je heen willen niet helemaal meewerken. Probeer er niet moedeloos van te worden, ook al remt het je in alle actieve plannen die je had. Je hebt te maken met de bureaucratie en het heeft weinig zin om boos te worden. Daardoor word je alleen maar nog minder snel geholpen. Uiteindelijk moet je wat meer pragmatisch denken dan je lief is.

Beeld: Sanne Bakker