Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Je loopt vandaag de kans om een fikse aanvaring te krijgen. Reageer niet zo emotioneel. Misschien had je dit alles wat tactvoller kunnen aanpakken. Wanneer je in je relatie te veel praat over de dingen die niet naar je zin zijn, wordt de sfeer er ook niet beter op. Probeer juist leuke dingen te zoeken die jullie samen kunnen doen. Dit zal een nieuwe impuls aan jullie relatie geven. Probeer wat meer te ontspannen, dan gaat het echt wel weer voorbij.

Beeld: Sanne Bakker