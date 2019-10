Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Reageer vandaag niet zo emotioneel op een bepaalde situatie. Je kunt het nauwelijks toegeven maar zit er een beetje jaloezie? Geef toe dat je onzeker bent over bepaalde dingen en dat ook jij soms een bevestiging nodig hebt. Niet elk mens is in staat om aan jouw gezicht af te lezen hoe je humeur er voor staat deze dag. Stel je eens wat kwetsbaarder op en doe het niet zo luchtig af alsof er niets aan de hand is. Praat de dingen goed uit.

Beeld: Sanne Bakker