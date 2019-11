Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Waterman

Meestal zijn er klokkenluiders nodig om de waarheid boven te krijgen. Je zou je vandaag tot deze rol geroepen kunnen voelen. Hoewel dit een edel streven is, moet je wel eerst overwegen wat de nadelige gevolgen voor jezelf kunnen zijn. Een klokkenluider verwordt al snel tot bliksemafleider. Probeer zo goed mogelijk in te schatten of je hiertegen bestand bent. En ook al is dat zo, denk dan ook aan de belangen van degenen die je dierbaar zijn en je nodig hebben.

Beeld: Sanne Bakker