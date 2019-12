Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Vissen

Vandaag zou je voor de keus kunnen komen te staan om openheid van zaken te geven of een “leugentje om bestwil” te verzinnen. Laat je conditie hierbij de leidraad zijn. Eerlijkheid verdient de voorkeur, maar zou tot consequenties kunnen leiden die je in ieder geval vandaag niet aan kunt. Een leugentje om bestwil moet af en toe kunnen, als het niet om al te belangrijke zaken gaat. Laat ook het welzijn van degenen die van jou afhankelijk zijn, meespelen in je beslissing.

Geen Vissen, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker