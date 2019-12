Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Vissen

Een dag heeft slechts vierentwintig uur, en dat geldt ook voor de dag van vandaag. Aan het begin van deze dag zou je het gevoel kunnen hebben dat je meerdere bergen kunt verzetten, maar je kunt al heel blij zijn als je in staat bent één berg te verzetten. Probeer ook niet zoveel van anderen te verwachten. Je zit hen behoorlijk op de hielen, en dat is alleen maar een weerspiegeling van de ontevredenheid over jezelf. Op die manier doe je zowel jezelf als anderen tekort.

Beeld: Sanne Bakker