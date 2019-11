Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Een likje verf kan wonderen doen. Dit is een prima dag om je huis in een ander kleurtje te zetten, althans daar een begin mee te maken. Je zou ook eens andere make-up kunnen gebruiken of je haar een kleurtje kunnen geven (en dit geldt niet alleen voor vrouwen). Meer figuurlijk opgevat, zou je iets onaangenaams waar je al een tijd tegenaan hikt, een beetje kunnen verhullen. Waarom zou je jezelf kwellen als je er op dit moment toch niet echt iets aan kunt doen?

Beeld: Sanne Bakker