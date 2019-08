Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Neem het voorstel dat je vandaag wordt gedaan, goed in overweging. Je krijgt de kans om je werk anders in te delen, of een verandering aan te brengen. Weeg voor- en nadelen zorgvuldig tegenover elkaar af voor je beslist, zodat je daarna niet met frustraties zit. Laat sommige ideeën varen, als je merkt dat ze niet voldoen aan je huidige levenswijze. Zorg dat je tijd hebt voor een nieuwe studie die eraan komt. Vermijd harde woorden tegenover familie of gezin. Laat je hart spreken.

Beeld: Sanne Bakker