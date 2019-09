Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Vandaag staan de financiële en wat andere serieuze zaken centraal. Je moet er nu eindelijk eens wat aan gaan doen. Je hebt het allemaal een tijdje laten sudderen, maar nu is toch echt de tijd rijp. Probeer je uitgaven wat meer in de hand te houden en doe geen impulsieve aankopen meer. Het kan geen kwaad om eens wat langer over dingen na te denken. Ga bovendien geen grote financiële risico’s aan. Het zou veel beter zijn om dat extra geld een tijdje opzij te zetten.

Beeld: Sanne Bakker