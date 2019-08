Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Je staat voor een belangrijke keuze die je leven veranderen zal. Je zenuwen spelen je parten. Je vraagt je af of je je beter zou voelen in een andere omgeving of in een andere baan. Maar samen met je partner pluis je eerst alle reisbrochures uit, op zoek naar een citytrip of een relax weekend. In de liefde is het niet altijd koek en ei. Praat met je geliefde over wat je dwarszit. Financieel zet je bepaalde stappen die winstgevend zijn voor de toekomst.

