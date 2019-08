Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

De toekomst ziet er zonnig uit. Dat heb je aan je tomeloze inzet of werklust te danken. De beloning komt in de vorm van een voordelig contract of overeenkomst. Het zal je geen windeieren leggen! Je boekt vooruitgang op financieel gebied. Je komt op voor je mening en dat is goed, maar je hebt niet altijd gelijk. Na wat heen en weer gediscussieer kom je er wel uit. Je bekent openlijk je missers en ontroert je partner door je berouwvolle gedrag.

Beeld: Sanne Bakker