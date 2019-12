Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Je moet beslist je rekeningen beter in de gaten houden. Het is nooit leuk om aanmaningen in de bus te krijgen. Misschien moet je je administratie eens opnieuw ordenen. Het zou ook een idee zijn om een soort begroting te maken, met een overzicht van uitgaven op korte, middellange en lange termijn. Op die manier loop je niet steeds achter de feiten aan. Behalve rekeningen zal er vandaag ook iets leukers door je brievenbus vallen. Doe hier je voordeel mee.

Beeld: Sanne Bakker