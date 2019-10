Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Mensen worden vandaag aangetrokken door je optimisme en levenslust. Die kwaliteiten, samen met je vriendelijkheid en goede humeur, zullen je goed van pas komen tijdens de ups en downs van je vrienden en collega’s. Wals niet overal overheen, gewoon langzaam aan, dat is het motto. Je zult waarschijnlijk deze dag wat compromissen moeten gaan sluiten wil je krijgen waar je al een tijdje mee rondloopt. Doe rustig aan zie het als een nieuw huis wat in aanbouw is.

Beeld: Sanne Bakker