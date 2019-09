Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Neem vandaag geen onnodige risico’s, je bent er namelijk niet helemaal bij met je hoofd. Wanneer je niet volledig geconcentreerd bent, zouden je acties wel eens verregaande consequenties kunnen hebben. Probeer in plaats daarvan tevreden terug te kijken op de afgelopen dagen en doe het verder wat rustig aan. Luister naar je de mooiste cd in je kast of maak je favoriete gerecht klaar. Het is geen misdaad om af en toe gewoon ergens van te genieten.

Beeld: Sanne Bakker