Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Thuis kan er even onenigheid ontstaan met je partner, als gevolg van een financiële kwestie. Gelukkig ontdek je waar het fout zit. Je relatie met vrienden en collega’s is uitstekend en je zult aangename uurtjes doorbrengen, waarin je werk en plezier combineert. Je ontmoet een vriend(in) van vroeger en praat bij met een gezellige barbecue. Er hangt zelfs romantiek in de lucht! Je omringt je liefste met de tederste zorgen of wordt verliefd op een knappe buurman/vrouw of collega.

Beeld: Sanne Bakker