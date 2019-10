Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Een prima dag voor je. Je zit lekker in je vel en je hebt het gevoel dat je helemaal in balans bent. Dat is natuurlijk een geweldig gevoel, maar probeer toch niet achterover te gaan zitten. Je hebt namelijk niet echt tijd om te relaxen, je moet nu juist actie ondernemen. En dit is daar een goed moment voor, aangezien je overloopt van de energie. Daar mag je best een beetje van profiteren. Wanneer er wat opwinding voorbij komt, is dat een welkome afleiding voor je.

Beeld: Sanne Bakker