Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Stier

Veel mensen weten niet eens dat ze een ander pijn doen wanneer ze iets zeggen of doen. Jij wordt ook wel eens gekwetst, maar jij zondert je dan meteen af. Waarschijnlijk weet die ander niet eens dat hij of zij jou pijn heeft gedaan, dus zeg er gewoon wat van. Dat zorgt ervoor dat jullie relatie niet verstoord wordt. Ook kom jij dan niet in een isolement terecht. Je moet je gewoon wat stoerder opstellen. Laat soms ook eens wat dingen langs je afglijden, dat scheelt veel ergernis.

Beeld: Sanne Bakker