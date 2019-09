Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Besteed vandaag eens aandacht aan je spirituele kant. Het kan zijn dat je die de laatste tijd een beetje hebt verwaarloosd. Je hoeft niet meteen naar de kerk of de moskee te gaan. Het volstaat om je bewust te zijn van jezelf, als onderdeel van een groter geheel. Je zult zien dat je daardoor ook veel meer inzichten in je eigen leven krijgt. Als jou onrecht overkomt kun je je daar maar heel moeilijk overheen zetten. Rechtvaardigheidsgevoel is heel nobel, maar het is niet altijd even handig voor jezelf.

Beeld: Sanne Bakker