Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Misschien moet je jezelf eens een schouderklopje geven? Vergeet niet jezelf te verrassen op een bloemetje of iets dergelijks, als anderen dat al niet gedaan hebben. Een lekker etentje is ook nooit weg! Je mag namelijk best zelf erkennen dat je iets goed hebt gedaan, of dat je een verzetje hebt verdiend. Probeer je ook te blijven concentreren op je huis en op je familie. Daar haal je toch je rust en je geluk vandaan.

Beeld: Sanne Bakker