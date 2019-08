Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

In je privéleven lijkt de monotonie onverbiddelijk te hebben toegeslagen. Het is allemaal een beetje saai, en er gebeurt maar niets nieuws en spannends. Of toch? In de liefde staat er heel wat te gebeuren. Iemand steekt niet onder stoelen of banken dat hij of zij je graag mag. Je hebt helemaal niet in de gaten dat iemand waar je veel mee omgaat, verliefd op je is. Doe je ogen eens open en kruip uit je schulp. Is deze persoon je aandacht echt wel waard?

Beeld: Sanne Bakker