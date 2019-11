Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Je ziet een mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Je vraagt je echter af of jou dat wel gegund wordt. Hier en daar vang je wat op en daar word je niet echt vrolijk van. Probeer duidelijk te maken aan jouw meerderen welke richting je op wilt, dan wordt het voor hen ook makkelijker om jou die richting op te krijgen. Je zou jezelf ook verder kunnen ontwikkelen op het persoonlijke of spirituele vlak, werk is niet je hele leven.

