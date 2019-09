Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Steenbok

Sla een goed advies van iemand in je omgeving niet af. Er zit namelijk heel wat wijsheid in verborgen. Denk eens na over de diepere boodschap die in zijn of haar woorden schuilt. Je mag ook wel wat meer vertrouwen in jezelf hebben. Je hebt veel meer in je mars dan je nu aan jezelf wilt toegeven. Daarmee doe je een grote afbreuk aan jezelf en aan jouw capaciteiten. Schroom toch niet om ook je waardering voor iemand anders te tonen. Dat siert je namelijk ook weer.

Beeld: Sanne Bakker