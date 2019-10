Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Wanneer je het vandaag niet helemaal ziet zitten, moet je het niet doen. Je moet je wel fijn voelen bij de dingen die je aanpakt. Ook zou het fijn zijn om even wat ruimte voor jezelf te scheppen. Op die manier kun je van een afstandje bekijken wat nou werkelijk belangrijk voor je is. Daarna is het een kwestie van prioriteiten stellen. Het is natuurlijk wel zaak om dat aan anderen te laten weten. Een dag om dingen te bespreken die je al lang dwars zitten.

Geen Schorpioen, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker