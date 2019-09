Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Ga vandaag niet in op allerlei vaagheden, maar houd alles lekker duidelijk. Wees ook erg voorzichtig met de dingen die je zegt, niet iedereen is namelijk te vertrouwen. Je hoopt vandaag op iets leuks en gek genoeg gaat dat nog gebeuren ook, let maar eens goed op. Je vindt de moeilijkheden om je heen erg vervelend, maar ze kunnen je niet echt raken. Goed zo, het is verstandig om er enige afstand van te bewaren. Dingen veranderen, maar daar kun jij je wel in vinden.

Beeld: Sanne Bakker