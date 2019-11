Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Je kunt bepaalde bijgeloven maar beter overboord gooien, want je kunt niet alles afschuiven op puur ongeluk. Soms heb je het toch echt zelf in de hand. Het is niet verstandig om de oorzaak buiten jezelf te zoeken, je moet ook in jezelf durven zoeken. Misschien vind je dan dingen waar je niet zo blij mee bent, maar dan weet je in ieder geval wel waar je aan moet werken om alles in orde te maken.

Beeld: Sanne Bakker