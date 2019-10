Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Hoe druk je het ook hebt, neem de tijd om bij je vrienden en geliefden te zijn. Ze zullen er voor zorgen dat je oog hebt voor de plezierge kanten van het leven, en dat zal je neiging tot piekeren doen afnemen. Je liefdes leven zal een nieuwe impuls krijgen. Ontsnap vandaag uit je georganiseerde bestaan door dingen te doen die het kind in je naar boven brengen, rolschaatsen, een instrument bespelen of kijk eens of je nog oude kinderliedjes weet.

Geen Ram, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker