Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Jij bent nogal recht voor zijn raap en je stevent recht op je doel af. Voor jou is dat misschien de normaalste zaak van de wereld, maar de mensen om je heen hebben daar soms wat meer moeite mee, of moeten er aan wennen. Zeker wanneer ze je niet zo goed kennen en dus niet weten dat jij zeker geen kwaad in de zin hebt. Het zou geen slecht idee zijn om sommige dingen eens wat subtieler aan te pakken. Zeker de wat delicatere kwesties vereisen een wat voorzichtigere benadering.

Beeld: Sanne Bakker